Ufficiale: la Lazio cede Wallace al Braga

Uscita in extremis per la Lazio, che spedisce il difensore Wallace in Portogallo. A riceverlo è il Braga, che chiude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo aver acquistato lo slovacco Denis Vavro, i biancoelesti non avevano ancora chiuso neanche una cessione in un reparto difensivo a quel punto eccessivamente popoloso. Questo il comunicato della società capitolina: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wallace Fortuna dos Santos allo Sporting Clube de Braga. A quest’ultima società è stata riconosciuta l’opzione per acquisire definitivamente i diritti sportivi del calciatore“.

