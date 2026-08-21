Ufficiale: la Juventus risolve consensualmente il contratto con Arthur
21/08/2026 | 11:57:45
La storia di Arthur Melo con la Juventus finisce ufficialmente oggi. Il centrocampista brasiliano, arrivato dal Barcellona nell’ambito dello scambio con Pjanic nel 2020, non ha mai mostrato il suo potenziale, complici anche i tanti infortuni.
Il comunicato della Juve: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo il contratto di diritto alle prestazioni sportive. Tale operazione genera un impatto economico negativo, pari a ca. € 6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore”.
Foto: Sito Juventus