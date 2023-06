Ufficiale: la Juventus rinnova Nonge e Huijsen

Con un comunicato ufficiale la Juventus annuncia il rinnovo di Joseph Nonge e Dean Huijsen . Il centrocampista classe 2005 ha firmato un contratto con il club bianconero fino al 2026, mentre il secondo fino al 2027. I comunicati: “Joseph Nonge rinnova con la Juventus fino al 2026. 41 presenze in stagione per il centrocampista belga classe 2005: 40 con l’Under 19 e una con la Next Gen, con cui ha esordito il 19 marzo 2023 contro l’Aurora Pro Patria. Quella appena conclusa è stata la sua seconda con la maglia bianconera, dopo l’arrivo nell’estate 2021 dopo aver vestito la maglia dell’Anderlecht. Ora è ufficiale il rinnovo”.

La nota per Huijsen: “Dean Huijsen rinnova con la Juventus fino al 2027. Il difensore centrale olandese, classe 2005, arrivato alla Juve dal Malaga nell’estate 2021, ha collezionato 40 presenze in questa stagione in bianconero tra Under 19 e Next Gen, segnando 10 gol: 4 nel campionato Primavera 1, 3 in UEFA Youth League, 2 in Coppa Italia Serie C e 1 nel campionato di Serie C. Per lui anche due amichevoli con la Prima Squadra nel dicembre 2022, contro Standard Liegi e Rijeka. Ora è ufficiale il rinnovo”.