Ufficiale: la Juve Stabia cede Matteo Esposito al Giugliano

La S.S Juve Stabia ha raggiunto l’accordo per la cessione di Matteo Esposito al Giugliano. Ecco il comunicato del club: “Il calciatore, che con la nostra maglia ha totalizzato 2 presenze in campionato e 3 in coppa Italia, lascia dopo aver effettuato tutta la trafila dal settore giovanile fino alla promozione in Serie B. La società ringrazia Matteo per la professionalità e l’impegno dimostrati in questi anni e gli augura le migliori fortune professionali”.

Foto: instagram Giugliano