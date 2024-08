Ufficiale: la Juve Stabia cede in prestito Di Dio all’Audace Cerignola

La S.S Juve Stabia comunica di aver ceduto in prestito Flavio Di Dio all’Audace Cerignola. Ecco il comunicato del club: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo temporaneo in prestito secco, delle prestazioni sportive, dell’attaccante, classe ’02, Flavio Di Dio, all’Audace Cerignola. La società ringrazia il calciatore arrivato lo scorso 1°luglio per l’impegno dimostrato e gli augura le migliori fortune professionali”.

Foto: instagram Di Dio