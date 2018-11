I Los Angeles Galaxy, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, hanno annunciato di aver interrotto il rapporto con Michael Ciani. Il difensore francese, in passato protagonista anche in Italia con la maglia della Lazio, lascia la Major League Soccer poiché il club americano ha deciso di non esercitare l’opzione di rinnovo presente nel suo contratto.

Foto: MLS.com