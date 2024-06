Ufficiale: LA Galaxy, rinnovo fino al 2027 per Puig

Il Los Angeles Galaxy ha annunciato sul proprio sito il rinnovo di Riqui Puig, ex Barcellona, fino al 2027. Questo il comunicato:

“Il LA Galaxy annunciano di aver firmato il contratto con il giocatore designato Riqui Puig fino alla fine della stagione 2027 di MLS. Puig, 24 anni, ha registrato 17 gol e 21 assist in 61 partite giocate (59 come titolare) in tutte le competizioni in tre stagioni con LA Galaxy.”

“ Vamos per mas” il tweet dei LA Galaxy

Foto: twitter LA Galaxy