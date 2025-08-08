Ufficiale: la Fiorentina giocherà il preliminare di Conference al Mapei

08/08/2025 | 18:51:53

La Fiorentina comunica una notizia che era nell’aria, la sfida casalinga di Conference si giocherà al Mapei Stadium: “ACF Fiorentina comunica che il play off di ritorno di UEFA Conference League, in programma giovedì 28 agosto, verrà disputato presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Fiorentina ringrazia il Sassuolo, in particolare nella persona del Direttore Generale e Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, per la fattiva collaborazione e per l’ accoglienza che sicuramente verrà riservata al Club viola ed ai suoi tifosi”.

foto instagram fiorentina