Ufficiale: la Fiorentina cede Balbo allo Sturm Graz
29/07/2026 | 16:11:29
Nuova cessione in casa Viola: Luis Balbo, terzino sinistro venezuelano classe 2006, con 10 presenze in prima squadra fra tutte le competizioni, lascia la Fiorentina a titolo definitivo e firma con gli austriaci dello Sturm Graz. Operazione da 1.5 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.
Il comunicato della Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Balbo all’ S.K. Sturm Graz”.
Foto: Sito Fiorentina