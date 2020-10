Ufficiale: la Figc svincola i giocatori del Trapani

Attraverso una nota ufficiale, la Figc ha concesso lo svincolo a tutti i giocatori del Trapani, dopo l’esclusione della squadra dal campionato di Serie C.

“Il Presidente Federale

– preso atto del provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie C, stagione sportiva 2020/2021, disposto nei confronti della società TRAPANI CALCIO S.R.L;

– visto l’art. 110 delle N.O.I.F.

delibera

lo svincolo d’autorità dei calciatori professionisti e dei calciatori giovani di serie in addestramento tecnico tesserati per la società TRAPANI CALCIO S.R.L.”.

Foto: logo Trapani