Ufficiale: la FIGC revoca l’affiliazione al Rimini

28/11/2025 | 11:33:44

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato tramite un comunicato la revoca dell’affiliazione al Rimini Football Club.

Questo il comunicato della FIGC:

“Il Presidente Federale preso atto che la società Rimini Football Club s.r.l è stata messa in liquidazione; visti gli articoli 16 e 110 delle NOIF delibera di revocare l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società”.

Foto: logo Rimini