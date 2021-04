Ufficiale: la Fifa sospende le federazioni di Pakistan e Ciad

La Fifa ha ufficialmente sospeso le federazioni calcistiche del Ciad e del Pakistan. La notizia si apprende tramite un comunicato ufficiale, in cui l’organo del calcio mondiale spiega il provvedimento, relativo a violazioni e interferenze di terze parti negli operati delle rispettive federazioni.

Secondo quanto si apprende dal comunicato, per quanto riguarda la nazione africana, l’interferenza lamentata è di tipo governativo. L’esecutivo ha infatti acquisito i poteri della federcalcio nazionale (FTFA). Nel caso della nazione asiatica, il quartier generale della locale federcalcio (PFF) è stato occupato da alcuni manifestanti che avrebbero destituito il presidente Haroon Malik, nominato dalla Fifa, sostituendolo con Hussain Shah. In entrambi i casi, la sospensione delle due nazioni resterà in vigore fin quando non cesserà l’attuale stato di fatto.