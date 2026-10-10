Ufficiale: la Federazione portoghese ha sospeso provvisoriamente Ronaldo. La nota

10/10/2026 | 14:45:44

La Federazione portoghese ha sospeso provvisoriamente Cristiano Ronaldo dopo l’abbandono ingiustifcato dalla Nazionale. La FPF ha aperto un’indagine per fare chiarezza su tutto ciò che è successo nel ritiro di Copenaghen, alla vigilia della sfida contro la Danimarca. Di seguito il comunicato della FPF: “Avvio di procedimenti disciplinari contro Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, con risoluzione della Sezione Non Professionale, del 9 ottobre 2026, con lo scopo di determinare la possibile rilevanza disciplinare dei fatti riportati il 7 ottobre 2026. Senza pregiudizio della sospensione preventiva automatica a cui era soggetto fino alla data di iniziazione, la sospensione preventiva non automatica del giocatore fu determinata e il processo fu dato con urgenza. Il processo è stato inviato, il 10 ottobre 2026, alla Commissione per l’Istruzione Disciplinare della FPF, con l’esclusione della pubblicità fino alla fine dell’indagine”.

Foto: Instagram Ronaldo