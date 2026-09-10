Ufficiale: la Federazione francese si oppone alla rielezione di Infantino alla guida della FIFA

10/09/2026 | 13:42:25

La notizia era nell’aria e adesso è anche ufficiale. La FFF, Federazione calcistica della Francia, ha annunciato, tramite il presidente Philippe Diallo, intervenuto al comitato esecutivo della Federazione, il mancato appoggio a Gianni Infantino in merito alla rielezione come presidente della FIFA. Un altro smacco pesante, dunque, per il numero uno dell’organo calcistico mondiale.

Il comunicato: “Riunitosi oggi a Parigi su richiesta del suo presidente, Philippe Diallo, il Comitato Esecutivo della Federazione Francese di Calcio ha deciso di ritirare all’unanimità il sostegno della FFF a Gianni Infantino in vista dell’elezione alla presidenza della FIFA, che si terrà il 18 marzo 2027 a Rabat (Marocco).

Se, inizialmente, il sostegno era stato dato al presidente della FIFA, e allora all’unico candidato a succedergli, le condizioni per questo sostegno non sono più soddisfatte.

Una serie di eventi che riguardavano direttamente la governance della FIFA e del suo Presidente apparse, dopo il sostegno fornito dalla FFF (29 giugno), in totale contraddizione con i principi essenziali di buona governance e con i valori del calcio.

Alla fine di luglio, è stato rivelato un progetto guidato dal presidente della FIFA per creare una società commerciale che includeva i diritti della Coppa del Mondo e per aprire il suo capitale a investitori esterni.

La FFF, tramite il suo presidente, ha sottolineato che “un progetto con un impatto così grande sul futuro del calcio non poteva essere immaginato senza informazioni complete, consultazioni approfondite e un processo decisionale totalmente trasparente. La governance della FIFA non è proporzionata a ciò che rappresenta il calcio. »

Oggi, se, grazie a una reazione concertata all’interno dell’UEFA in collaborazione con diverse altre confederazioni, questo progetto è stato definitivamente abbandonato, la questione della governance della FIFA non può essere considerata risolta.

È in questo contesto, dove le recenti iniziative del Presidente FIFA hanno gravemente danneggiato l’immagine e l’unità del calcio, che la FFF ha deciso di ritirare il suo sostegno a Gianni Infantino in vista delle elezioni a Presidente della FIFA nel marzo 2027.

La FFF chiede lo sviluppo, in consultazione con le confederazioni, le federazioni nazionali e tutti gli stakeholder (giocatori, tifosi, ecc.), di un progetto per il calcio mondiale che intraprenda una riforma profonda della governance della FIFA e proseguisca lo sviluppo del calcio combinando eccellenza e solidarietà.

Con questo in mente, la FFF avvierà nei prossimi giorni un ciclo di consultazioni con personalità francesi e internazionali la cui competenza e competenza nella governance, anche al di là del campo dello sport, sono riferimenti.

L’obiettivo di queste consultazioni sarà stimolare la riflessione collettiva e proporre proposte per una trasformazione fondamentale della governance della FIFA, al fine di ristabilire la fiducia, rafforzare la trasparenza e garantire l’indipendenza dell’organo di governo del calcio mondiale.

La FFF, membro fondatore della FIFA, intende contribuire a un dibattito essenziale per il futuro del calcio, la sua regolamentazione e il suo sviluppo”.

Foto: Sito FIFA