Ufficiale: la Dolomiti Bellunesi esonera Zanini

06/10/2025 | 16:00:02

La Dolomiti Bellunesi annuncia di aver esonerato il tecnico Nicola Zanini: “La Dolomiti Bellunesi SRL comunica di aver sollevato Nicola Zanini dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società desidera esprimere a mister Zanini il più sincero e profondo ringraziamento per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate da quando ha assunto la guida del gruppo. Sotto la sua gestione, la Dolomiti Bellunesi ha raggiunto traguardi straordinari: il secondo posto nel campionato di Serie D 2023-2024 e, soprattutto, la promozione in Serie C, arrivata nella scorsa primavera. Risultati che resteranno scolpiti nella memoria e nella storia del club, a testimonianza di un percorso sportivo e umano di grande valore. A mister Zanini, l’intero ambiente dolomitico augura il meglio a livello professionale e personale. Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo allenatore”.

FOTO: Sito Dolomiti