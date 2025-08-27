Ufficiale: la Cremonese saluta Pickel

27/08/2025 | 16:39:50

La Cremonese annuncia la cessione di Pickel: “US Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società RCD Espanyol de Barcelona le prestazioni sportive del calciatore Charles Monginda Pickel.Approdato all’ombra del Torrazzo nell’estate del 2022, Pickel si è fatto spazio nel centrocampo grigiorosso fino a superare, lo scorso 4 maggio, il traguardo delle 100 presenze in maglia Cremo. Nell’annata appena conclusa ha giocato 33 partite tra regular season e playoff, prendendo parte alla splendida stagione che ha visto la Cremonese tornare in Serie A. Il club ringrazia Charles e gli augura le migliori soddisfazioni personali” la nota ufficiale del club.

FOTO: Sito Cremonese