Ufficiale: la Cremonese riscatta Lickunas dal Perugia

16/06/2026 | 12:26:49

La Cremonese sui propri canali ufficiali comunica di aver esercitato l’opzione per acquistare Lickunas: “U.S. Cremonese comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Adrian Lickunas dalla società AC Perugia Calcio. Nella stagione appena conclusa il classe 2006 ha raccolto 30 presenze nel campionato di Primavera 1 mettendo a segno 2 gol e 3 assist, mentre a livello internazionale è sceso in campo 4 volte con la Lituania Under 21”.

Foto: Sito Cremonese