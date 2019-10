Ufficiale: la Cremonese esonera Rastelli. Ora via libera per Baroni

Proprio questa mattina vi avevamo parlato di una comunicazione di esonero imminente per Massimo Rastelli da parte della Cremonese, già è in accordo con il suo sostituto Marco Baroni. Ora l’annuncio è arrivato e all’insediamento della nuova guida tecnica manca sempre meno: “L’U.S. Cremonese comunica di aver sollevato l’allenatore Massimo Rastelli dalla guida tecnica della prima squadra. Proprietà e società ringraziano il signor Rastelli e il suo staff per il lavoro svolto con impegno e professionalità sin dall’arrivo a Cremona e augurano loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera“.

Foto: sito ufficiale Cremonese