Ufficiale: La Copa America 2021 non si disputerà in Argentina

Attraverso un comunicato ufficiale la Conmebol ha annunciato che la Copa America 2021 non si svolgerà in Argentina a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito nuovamente la nazione sudamericana. “La CONMEBOL informa che, viste le circostanze attuali, ha deciso di sospendere l’organizzazione della Copa América in Argentina”.

Nei prossimi giorni sarà annunciata la nuova sede dove sarà organizzata la manifestazione. “CONMEBOL analizza l’offerta di altri Paesi che hanno manifestato interesse ad ospitare il torneo continentale. Novità in tal senso saranno annunciate a breve“.

La CONMEBOL informa que en atención a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organización de la Copa América en Argentina. La CONMEBOL analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

FOTO: Heavy.com