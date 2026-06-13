Ufficiale: la Cavese rinnova il DG Filippi fino al 2027

13/06/2026 | 14:13:53

La Cavese rinnova il Direttore Generale Filippi fino a l 2027, con opzione anche per il 2028. “Cavese 1919 comunica di aver prolungato il rapporto professionale con il Direttore Generale Clemente Filippi, che resterà alla guida dell’area gestionale e organizzativa del club fino al 30 giugno 2027 con opzione fino al 2028. Alla quinta stagione con i biancoblù, il rinnovo rappresenta un ulteriore segnale di continuità e stabilità del progetto societario, premiando il lavoro svolto dal Direttore negli ultimi anni e consolidando il percorso di crescita intrapreso dalla società metelliana”. Le parole del DG: “Il rinnovo del mio rapporto con la Cavese rappresenta motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio il presidente e la proprietà per la fiducia che continuano a riporre nel mio operato. Il nostro percorso di crescita, in questi, ha fatto diventare la Cavese una società solida e rispettata ed il percorso intrapreso ci spinge a guardare al futuro con fiducia. Continueremo a lavorare con umiltà, sacrificio e ambizione per consolidare la crescita del club e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, che rappresentano il vero patrimonio della Cavese”.