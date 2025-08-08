Ufficiale: la Cavese annuncia l’acquisto di Munari

08/08/2025 | 18:25:06

La Cavese ha annunciato l’acquisto di Davide Munari, la nota ufficiale: “Cavese 1919 Srl comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Davide Munari. Nato ad Asiago il 27 gennaio 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Torino sino alla Primavera. Tra i “grandi” inizia la sua carriera con il Cesena vincendo il campionato di Serie D. Con i romagnoli in Lega Pro resta altre due stagioni prima di approdare al Piacenza. Negli ultimi due campionati con l’Albinoleffe, 4 reti e la partecipazione ai play off promozione, per un totale di oltre 140 gare tra i professionisti in carriera. Il calciatore si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2027.

FOTO: Sito Cavese