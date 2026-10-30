Ufficiale: la Casertana e il tecnico Espinal si separano consensualmente
30/10/2026 | 18:34:07
Esonerato lo scorso 5 ottobre, Vinicio Espinal ha risolto consensualmente il contratto con la Casertana. Il comunicato: “La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente l’accordo con il tecnico Vinicio Espinal, l’allenatore in seconda Josè Espinal ed il preparatore atletico Alberto Massera. A loro va il ringraziamento per la professionalità messa al servizio dei colori rossoblù negli scorsi mesi e l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni”.
Foto: Instagram Espinal