Ufficiale: la Carrarese prolunga il prestito di Rouhi

30/07/2026 | 16:16:33

Rouhi resta in prestito alla Carrarese, il comunicato ufficiale: “Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jonas Rouhi, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027. L’esterno, classe 2004, di piede mancino, è noto per la sua capacità di arrivare con facilità al cross, per la sua spinta offensiva e per l’ottima tecnica individuale che unita alla sua velocità, lo rendono un giocatore imprevedibile anche negli inserimenti. Il calciatore svedese, dopo una lunga trafila nel settore giovanile della Juventus, ha avuto modo di imporsi nel calcio professionistico con la Juventus Next Gen in Serie C, e successivamente con la prima squadra della Juventus, con la quale è stato impiegato in 6 occasioni, tra Serie A e Champions League. L’anno scorso, in Serie B, sempre alla corte degli apuani, ha messo a referto 15 presenze condite da una rete e un assist. Bentornato a Carrara, Jonas!”

foto sito carrarese