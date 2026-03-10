Ufficiale: Kyle Walker si ritira dalla Nazionale inglese

10/03/2026 | 17:20:20

Kyle Walker , ex difensore di Manchester City e con una parentesi al Milan, non giocherà più per la Nazionale inglese. Il terzino destro inglese, 35 anni, si è ritirato dal calcio internazionale con effetto immediato, rinunciando così alla partecipazione dell’Inghilterra ai Mondiali 2026 quest’estate. Attualmente al Burnley saluta per sempre i Tre Leoni dopo aver collezionato 96 presenze.

Questa la sua lettera di addio sui social: “Sono triste nel prendere questa decisione, ma sono anche molto orgoglioso di ciò che ho ottenuto con l’Inghilterra. Oggi è giunto il momento della fine. È un bene per me mettere un punto definitivo alla mia carriera sulla scena internazionale. Abbiamo cercato di cambiare il modo in cui la gente guarda al calcio inglese. Abbiamo cercato di cambiare il modo in cui i media guardano al calcio e abbiamo provato ad alleggerire un po’ la pressione che si avverte giocando per l’Inghilterra. Certo, penso sia giusto che ci sia della pressione quando rappresenti il tuo Paese, ma dovremmo farcene carico tutti perché siamo i prescelti che hanno la fortuna di indossare quella maglia”.

Foto: Instagram Walker