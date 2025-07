Ufficiale: Kyle Walker-Peters è un nuovo giocatore del West Ham

20/07/2025 | 11:44:40

Kyle Walker-Peters è un nuovo giocatore del West Ham. Il comunicato: “Il West Ham United è lieto di annunciare l’ingaggio del difensore della Nazionale inglese Kyle Walker-Peters. Il terzino versatile, che vanta due presenze con la nazionale maggiore, ha firmato un contratto triennale con gli Hammers dopo la sua partenza dal Southampton. Il 28enne, a suo agio su entrambe le fasce, ha collezionato quasi 150 presenze in Premier League nel corso della sua carriera e porterà qualità e profondità alla rosa del tecnico Graham Potter. Walker-Peters, che indosserà la maglia numero 2, non vede l’ora di unirsi ai suoi nuovi compagni, iniziare il lavoro di preparazione estiva e indossare per la prima volta la storica maglia Claret and Blue.

Foto: insta west ham