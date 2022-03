Ufficiale: Kvaratskhelia alla Dinamo Batumi fino a giugno. E al Napoli piace molto

Khvicha Kvaratskhelia ha firmato con la Dinamo Batumi fino al 30 giugno 2022. Proprio ieri era stato sospeso il contratto con il Rubin Kazan, che lo ha lasciato andare in prestito, dopo i recenti eventi bellici.

Il talentuoso trequartista, classe 2001, sarà protagonista nel mercato estivo. Vi abbiamo raccontato come il giocatore sia in cima a una lista di nomi seguiti dal Napoli per sostituire Insigne che andrà al Toronto.

Foto: Twitter Georgia