Ufficiale: Kuyt e il Fenerbache si separano. Il comunicato

11/11/2026 | 10:31:52

Dirk Kuyt e il Fenerbache si separano lo fa sapere la società turca attraverso un comunicato: “La nostra storia gialloblu è iniziata anni fa e il legame tra noi non si è mai spezzato. Sei stato con noi, prima in campo, poi in panchina. Con il tuo amore e la tua devozione per la maglia a strisce, ti sei guadagnato un posto speciale nei nostri cuori. Ti ringraziamo sinceramente per tutto ciò che hai contribuito a questi colori. Oggi ti salutiamo, ma il tuo posto in questa grande famiglia non cambierà mai. Perché alcuni addii non sono separazioni, ma l’espressione di un legame eterno”.

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