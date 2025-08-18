Ufficiale: Kurbegović nuovo giocatore del Milan Futuro

18/08/2025 | 15:47:04

Il Milan Futuro ha annunciato il colpo Kurbegović, il comunicato del club rossonero apparso sul sito ufficiale del Diavolo: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Dino Kurbegović, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore, nato nel 2009, ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.

FOTO: Sito Milan