Ufficiale: Kurbegović nuovo giocatore del Milan Futuro
18/08/2025 | 15:47:04
Il Milan Futuro ha annunciato il colpo Kurbegović, il comunicato del club rossonero apparso sul sito ufficiale del Diavolo: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Dino Kurbegović, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore, nato nel 2009, ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.
FOTO: Sito Milan