Ufficiale: Kumbulla nuovo giocatore del Maiorca

18/08/2025 | 19:32:39

L’ex Roma e Verona Marash Kumbulla si presenta al Maiorca, le parole in conferenza stampa: “Sono molto felice di essere qui. Ho parlato con il direttore, Pablo (Ortells, ndr), e con il mister (Jagoba Arrasate, ndr), e hanno molta fiducia in me. Mi hanno parlato molto del progetto che ha il Maiorca e, quando mi ha chiamato il club, ho voluto venire qui il prima possibile. Voglio giocare il maggior numero di partite possibile e aiutare la squadra a raggiungere il massimo. Spero che tutto vada per il meglio. Con il mister abbiamo parlato di quello che vuole lui come allenatore, del club, dei tifosi e di tutto ciò che rappresenta il Maiorca. Mi è piaciuto molto”. Questo l’annuncio della Roma: “L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Mallorca per la cessione di Marash Kumbulla. L’operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. Arrivato dall’Hellas Verona nell’estate del 2020, il difensore ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol e partecipando anche alla conquista della Conference League nel 2022. In bocca al lupo, Marash!”