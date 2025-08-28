Ufficiale: Kumbedi nuovo giocatore del Lione

28/08/2025 | 22:25:57

Kumbedi ha deciso di lasciare il Lione, il difensore è un nuovo giocatore del Wolfsburg: “Il VfL Wolfsburg si è rinforzato nel ruolo di terzino destro con l’ingaggio di Saël Kumbedi, 20 anni. Il nazionale francese Under 21 si trasferisce in Bassa Sassonia in prestito dall’Olympique Lione, club della Ligue 1. Il difensore alto 1,75 m indosserà la maglia numero 26 con i “Lupi”. Le prime parole del giocatore: “Il trasferimento in Bundesliga è una grande sfida per me. Non vedo l’ora di conoscere tante persone nuove e di mettere le mie qualità al servizio del Wolfsburg. Fin dal primo colloquio, il club mi ha trasmesso sensazioni molto positive”.

FOTO: Sito Wolfsburg