Ufficiale: Kudus è un nuovo calciatore del Tottenham

Nativo di Nima, ad Accra, in Ghana, Mohammed ha trascorso i suoi primi anni con lo Strong Tower FC prima di entrare a far parte della Right to Dream Academy nel 2012. Prima di compiere 18 anni, si è trasferito in Europa, passando al Nordsjaelland nel 2018 e, dopo aver collezionato 57 presenze e 14 gol con la squadra danese, si è guadagnato il passaggio all’Ajax nel luglio 2020. Attaccante esplosivo e diretto, Mohammed ha avuto un impatto immediato sulla squadra olandese, segnando quattro gol nelle sue prime tre presenze. Nella sua stagione d’esordio, ha contribuito alla conquista del titolo di Eredivisie e della Coppa d’Olanda (KNVB Cup). Durante la sua permanenza nei Paesi Bassi, ha collezionato 87 presenze in nazionale maggiore in tutte le competizioni, segnando 27 gol e, nella stagione 2021/22, ha contribuito nuovamente alla vittoria dell’Eredivisie. L’anno successivo, Mohammed ha disputato una stagione prolifica, segnando 18 gol in tutte le competizioni, di cui quattro in UEFA Champions League. Nell’agosto 2023, è passato al West Ham United e ha esordito in Premier League il mese successivo come riserva, prima di segnare due gol al suo debutto da titolare, in UEFA Europa League.