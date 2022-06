Ufficiale: Kucka firma per lo Slovan Bratislava

Ufficiale il ritorno di Juraj Kucka in Slovacchia dopo 13 anni. Il centrocampista classe ’87 ha firmato un contratto biennale per lo Slovan Bratislava. L’ufficialità dell’operazione è arrivata direttamente dalla pagina Twitter del club slovacco. Kuco ha scelto la maglia numero 33 per la sua nuova avventura.

Prvou letnou posilou belasých je Juraj Kucka. Belasí získali do stredovej formácie slovenského reprezentanta s bohatými skúsenosťami zo Serie A či Premier League, kde naposledy pôsobil. Slovan s Jurajom Kuckom podpísal dvojročný kontrakt. 💙 pic.twitter.com/zgNgyjou3k — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) June 23, 2022

Foto: Twitter Slovan Bratislava