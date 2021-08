Ufficiale: Kristijan Jakic all’Eintracht Francoforte

L’Eintracht Francoforte ha ufficializzato l’innesto di Kristijan Jakic, centrocampista croato proveniente dalla Dinamo Zagabria in prestito fino al 30 giugno 2022 con opzione d’acquisto. Ecco l’annuncio:

Welcome, Kristijan! 👋

Eintracht Frankfurt have signed midfielder Kristijan Jakic on loan from @gnkdinamo until 2022, with an option to buy. ✍️#SGE pic.twitter.com/bZbq8Zkwmx

