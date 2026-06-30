Ufficiale: Kristensen torna al Midtjylland per motivi familiari. Le parole di Krösche

30/06/2026 | 11:05:36

Rasmus Kristensen torna in Danimarca per motivi familiari, dove il Midtjylland è pronto ad accoglierlo. Ecco le parole del Francoforte e di Krosche per salutare l’esterno: “Rasmus Kristensen è arrivato inizialmente a Francoforte in prestito dal Leeds United FC nell’estate del 2024, dove è rapidamente diventato un titolare fisso. Il terzino destro ha avuto il suo contributo per la qualificazione alla UEFA Champions League. In totale, il 28enne ha disputato 71 presenze competitive con l’aquila sul petto. Ora, per motivi familiari, Kristensen sta seguendo la chiamata dal suo paese natale e si unirà al suo club giovanile FC Midtjylland, dove ha iniziato la sua carriera di successo, per la stagione 2026/27. Il direttore sportivo Markus Krösche: “Rasmus si è avvicinato a noi con il desiderio di tornare nella sua terra natale. Non è solo un ottimo calciatore, ma anche un uomo di famiglia per cui la vicinanza ai suoi parenti è molto importante. Anche se siamo riluttanti a lasciarlo andare, non volevamo mettergli ostacoli e abbiamo accettato il trasferimento dopo aver raggiunto un accordo con il FC Midtjylland. Ringraziamo Rasmus per il suo impegno e gli auguriamo il meglio per il suo futuro privato e sportivo”.

Foto: Instagram Eintracht Francoforte