Ufficiale: Kral è un nuovo calciatore dell’Union Berlino

Colpo in entrata per l’Union Berlino che si assicura le prestazioni del centrocampista slovacco Alex Král. Il comunicato del club tedesco:

L’FC Union Berlin si è assicurato i servizi del centrocampista Alex Král per la nuova stagione. Più recentemente in prestito all’FC Schalke 04, il 25enne nazionale ceco è sotto contratto con lo Spartak Mosca.

Il centrocampista difensivo ha iniziato la sua carriera con club più piccoli della Repubblica Ceca. Dopo le esperienze all’SK Moravská Slavia Brno e all’FC Zbrojovka Brno, il piede destro si è trasferito nel settore giovanile dei sette volte campioni cechi dello Slavia Praga. Dal 2012 al 2017, Král, nato a Košice, in Slovacchia, si è fatto strada fino alla seconda squadra dello Slavia. Un passaggio ai rivali del campionato FK Teplice nell’inverno del 2017 è stato seguito due anni dopo da un ritorno a Praga come giocatore regolare.

“Il passaggio a Union è un passo importante per me. Da quando ho potuto conoscere la Bundesliga la scorsa stagione, non sarà difficile per me abituarmi. Lo sviluppo di Union negli ultimi anni è incredibile e molto impressionante. Non vedo l’ora che arrivi la squadra e tutto il club”, ha detto Alex Král, commentando il trasferimento a Berlino-Köpenick.

L’amministratore delegato del calcio professionistico Oliver Ruhnert è soddisfatto del rinforzo per il centrocampo: “Con Alex Král, un giocatore regolare della nazionale ceca sta arrivando da noi, che si adatterà bene a noi per il suo intenso stile di gioco, le sue capacità tecniche e la sua mentalità e che non vediamo l’ora di raggiungere!”.

Foto: Twitter Union Berlino