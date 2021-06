Ufficiale: Kozak riparte dall’Ungheria. L’attaccante ha firmato con la Puskás Academy

Libor Kozák, ex calciatore della Lazio e dell’Aston Villa, ha firmato per la Puskás Academy (squadra che milita nel campionato ungherese). Il 32enne attaccante, cresciuto alla Sava Opava, che in Italia ha militato anche nel Brescia, Bari e Livorno, la scorsa stagione era allo Sparta Praga e dopo essersi svincolato dal club ceco ha deciso di trasferirsi in Ungheria.

FOTO: Sito ufficiale Puskás Academy