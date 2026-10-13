Ufficiale: Kovac rinnova con il Borussia Dortmund

Carsten Cramer, Amministratore Delegato, sottolinea: “Niko Kovac si identifica fortemente con il BVB, e non è l’unico motivo per cui è la persona giusta per il nostro club. L’unità tra Niko, il suo staff tecnico e la nostra dirigenza sportiva è incredibilmente positiva. Di conseguenza, siamo riusciti a concordare rapidamente e in modo amichevole la prosecuzione della nostra collaborazione”.

Kovac e il suo staff tecnico hanno preso le redini del BVB nella primavera del 2025, quando la squadra si trovava all’undicesimo posto in classifica, e sono riusciti a qualificarsi per la UEFA Champions League all’ultima giornata della stagione 2024-25. La scorsa stagione, Kovac ha guidato il club al secondo posto. I 73 punti conquistati in quella stagione rappresentano il quinto miglior punteggio nella storia del club.

Il direttore sportivo Ole Book ha dichiarato: “Fin dal mio primo giorno qui, tra me e Niko si è instaurato un rapporto di fiducia. Niko lavora con estrema meticolosità e la sua esperienza gli conferisce una calma che giova a tutta la squadra. Siamo in contatto quasi quotidianamente e stiamo lavorando insieme per compiere i prossimi passi e garantire il successo del BVB.”

Kovac ha occupato la panchina del Borussia Dortmund in 53 partite di Bundesliga finora. Ha totalizzato 114 punti con la sua squadra, il che si traduce in una media di 2,15 punti a partita. Nessun altro allenatore del BVB ha una media di punti superiore a quella del croato.

Niko Kovac ha dichiarato: “Insieme, abbiamo tracciato una chiara rotta di sviluppo e gettato importanti basi per il futuro. Vogliamo costruire su queste basi. Abbiamo una visione precisa di come giochiamo a calcio, di come ci comportiamo come squadra e di cosa serve per raggiungere i nostri obiettivi. La chiave è non adagiarci sugli allori, ma lavorare ogni giorno per migliorare. Vediamo un grande potenziale e siamo convinti che, insieme, con piena convinzione e grande determinazione, possiamo ancora ottenere grandi risultati.”

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