Ufficiale: Koulibaly rinnova con l’Al Hilal fino al 2027

12/02/2026 | 16:41:06

L’Al Hilal ha annunciato il prolungamento del contratto di Kalidou Koulibaly fino al 2027.

Questo il comunicato del club:

“Il consiglio di amministrazione dell’Al-Hilal Club Company, presieduto da Sua Altezza il Principe Nawaf Bin Saad, ha firmato un prolungamento del contratto con il difensore senegalese Kalidou Koulibaly per un ulteriore anno, fino al 2027.

Sua Altezza ha firmato il prolungamento del contratto con Rúben questo giovedì sera presso la sede del club a Riyadh.

Koulibaly ha offerto prestazioni brillanti con la squadra, contribuendo insieme ai suoi compagni al raggiungimento di cinque titoli da parte dell’Al-Hilal: la Coppa del Re, la Roshn Saudi League, due Supercoppe saudite e la Riyadh Season Cup.

Inoltre, Koulibaly ha avuto un ruolo chiave negli straordinari risultati dell’Al-Hilal durante la sua partecipazione alla Coppa del Mondo per club FIFA 2025, quando la squadra è arrivata ai quarti di finale del torneo”.

Foto: sito Al Hilal