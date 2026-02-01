Ufficiale: Kouassi torna allo Stade Lavallois

01/02/2026 | 18:46:05

Lo Stade Lavallois ha annunciato il trasferimento a titolo temporaneo di Owen Kouassi dal Lecce.

Questo il comunicato del club:

“È tornato a casa! Allenato allo Stade Lavallois MFC dal suo arrivo nel 2020, Owen torna a vestire i colori del Tango dall’US Lecce, attualmente 17° in Serie A, dove giocava dall’estate del 2025. Si unisce al club con un prestito di sei mesi, per la seconda metà della stagione.

Dopo una prima stagione da professionista di successo in Ligue 2 BKT, con 33 presenze e 2 gol, Owen è partito per l’Italia. Questo ha rappresentato un ulteriore passo nella sua crescita, appena un anno dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista.

Oggi torna a Laval con questa nuova esperienza. Owen, tutto il club è molto felice di rivederti. Bentornato a casa e bentornato allo Stade Lavallois MFC“.

Foto: sito Stade Lavallois

