Ufficiale: Kouadio rinnova con la Fiorentina fino al 2030

06/02/2026 | 14:37:54

La Fiorentina ha annunciato tramite un comunicato il rinnovo di Eddy Kouadio. Il calciatore resterà legato al club fino al 2030.

Questo il comunicato del club:

“La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Eddy Kouadio con il Club viola fino al 30 giugno 2030, con opzione fino al 2031. Kouadio, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A lo scorso 31 agosto contro il Torino e, nel corso dell’attuale stagione, ha collezionato 4 presenze in Conference League e 3 presenze in Serie A”.

Foto: sito Fiorentina