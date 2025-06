Ufficiale: Kostoulas è un nuovo calciatore del Brighton

12/06/2025 | 22:15:32

Charalampos Kostoulas è un nuovo calciatore del Brighton. Di seguito il comunicato: “Siamo lieti di confermare che Charalampos Kostoulas si unirà al club il 1° luglio per una cifra non divulgata, subordinata al completamento soddisfacente di tutti i necessari processi regolamentari. L’attaccante 18enne dell’Olympiacos firmerà un contratto quinquennale con l’Albion.

Kostoulas è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympiacos e nella scorsa stagione ha contribuito a vincere il doppio campionato e coppa di Grecia. Ha segnato sette gol e fornito due assist in 35 presenze tra competizioni nazionali ed Europa League.

Ha anche segnato cinque gol in 15 presenze con la Grecia dalle categorie under-16 all’under-21.

È il secondo adolescente greco a unirsi al club quest’anno dopo che, a gennaio, il 19enne Stefanos Tzimas ha firmato per poi trascorrere il resto della stagione in prestito al Norimberga in Bundesliga II”, la chiosa dell’annuncio dei Seagulls.

Foto: Instagram Brighton