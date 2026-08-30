Ufficiale: Kospo è un nuovo calciatore del Mantova

30/08/2026 | 16:29:40

Il Mantova ha annunciato di aver acquisito dalla Fiorentina a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni il diritto alle prestazioni sportive di Eman Kospo.

Ecco il comunicato:

“Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Eman Kospo dalla Fiorentina.

Difensore classe 2007, Eman arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Bosniaco con cittadinanza svizzera, Eman ha già esordito con la maglia della nazionale maggiore nonostante la giovane età.

Vestirà la casacca biancorossa numero 75 ed è già a disposizione di Mister Francesco Modesto per la gara di oggi contro l’Empoli.

Benvenuto a Mantova Eman!”.

Foto: sito Mantova