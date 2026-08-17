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Ufficiale: Konstantelias è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund

17/08/2026 | 18:32:45

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Giannis Konstantelias, 23enne fantasista greco, ha lasciato il PAOK per trasferirsi al Borussia Dortmund per una cifra intorno ai 26 milioni di euro.

Il comunicato dei tedeschi: “Il centrocampista Giannis Konstantelias si unisce immediatamente al Borussia Dortmund. Il ventitreenne arriva al BVB provenendo dal club greco di massima serie PAOK Salonicco e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031.

Lars Ricken, direttore sportivo, spiega: “Siamo molto soddisfatti di aver acquisito un giocatore offensivo di talento in Giannis, il cui sviluppo seguiamo da molto tempo. A 23 anni è ancora un giocatore relativamente giovane, ma allo stesso tempo ha già molta esperienza. Vorremmo cogliere questa occasione per ringraziare i responsabili del PAOK Salonicco per le discussioni rispettose e costruttive riguardo alla firma di Giannis in ogni momento”.

Konstantelias è entrato nel PAOK all’età di dieci anni e poi ha frequentato il reparto giovanile del club. All’età di 17 anni, l’attaccante ha debuttato con la prima squadra. Ha trascorso la seconda metà della stagione 2021/22 in prestito al KAS Eupen in Belgio (sette presenze).

Konstantelias disputò 186 presenze ufficiali con la prima squadra del suo club madre, segnando 41 gol. Con il PAOK è diventato campione greco (2024) e vincitore della coppa (2021).

Il direttore sportivo Ole Book sottolinea: “Con Giannis, stiamo acquisendo un giocatore che ci rafforzerà con le sue qualità. Vediamo molto potenziale in lui e siamo convinti che si integri molto bene nella nostra squadra. Vorrei ringraziare i colleghi del FC PAOK per lo scambio professionale e apprezzante durante la gestione del trasferimento”.

Dopo le presenze con le nazionali greche U16, U19 e U21, Konstantelias ha debuttato con la nazionale senior nel marzo 2023, con cui da allora ha collezionato 18 presenze (quattro gol).

Giannis Konstantelias ha detto: “Sono molto felice di giocare per il Borussia Dortmund in futuro. Il BVB è un club grande e darò tutto per avere successo qui”.

Foto: Sito Borussia Dortmund