Ufficiale: Konstantelias è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund

Konstantelias è entrato nel PAOK all’età di dieci anni e poi ha frequentato il reparto giovanile del club. All’età di 17 anni, l’attaccante ha debuttato con la prima squadra. Ha trascorso la seconda metà della stagione 2021/22 in prestito al KAS Eupen in Belgio (sette presenze).

Konstantelias disputò 186 presenze ufficiali con la prima squadra del suo club madre, segnando 41 gol. Con il PAOK è diventato campione greco (2024) e vincitore della coppa (2021).

Il direttore sportivo Ole Book sottolinea: “Con Giannis, stiamo acquisendo un giocatore che ci rafforzerà con le sue qualità. Vediamo molto potenziale in lui e siamo convinti che si integri molto bene nella nostra squadra. Vorrei ringraziare i colleghi del FC PAOK per lo scambio professionale e apprezzante durante la gestione del trasferimento”.

Dopo le presenze con le nazionali greche U16, U19 e U21, Konstantelias ha debuttato con la nazionale senior nel marzo 2023, con cui da allora ha collezionato 18 presenze (quattro gol).

Giannis Konstantelias ha detto: “Sono molto felice di giocare per il Borussia Dortmund in futuro. Il BVB è un club grande e darò tutto per avere successo qui”.

Foto: Sito Borussia Dortmund