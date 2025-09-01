TOP NEWS
Ufficiale: Kolo Muani è un nuovo giocatore del Tottenham

01/09/2025 | 21:24:42

Randal Kolo Muani è ufficialmente un giocatore del Tottenham. Dopo aver atteso la Juventus per tre mesi, il francese si trasferisce a Londra, dai detentori dell’Europa League. Gli Spurs si assicurano le sue prestazioni con la formula del prestito secco.

Foto: X Tottenham