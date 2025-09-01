Ufficiale: Kolo Muani è un nuovo giocatore del Tottenham
01/09/2025 | 21:24:42
Randal Kolo Muani è ufficialmente un giocatore del Tottenham. Dopo aver atteso la Juventus per tre mesi, il francese si trasferisce a Londra, dai detentori dell’Europa League. Gli Spurs si assicurano le sue prestazioni con la formula del prestito secco.
We are delighted to announce the signing of Randal Kolo Muani on a season-long loan from Paris Saint-Germain ✍️
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2025
Foto: X Tottenham