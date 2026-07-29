Ufficiale: Koleosho nuovo giocatore del Paris FC

29/07/2026 | 14:13:03

Luca Koleosho è un nuovo giocatore del Paris FC. Inseguito dalla Fiorentina di Fabio Grosso per le corsie offensive, ha appena firmato con il Paris FC fino al 2031. Ecco di seguito il post pubblicato su Instagram dai parigini e il comunicato dei francesi: “Luca Koleosho è parigino – Il Paris FC è lieto di annunciare la firma definitiva del nazionale italiano. Attualmente è legato al club fino al 2031” si legge nel comunicato del club francese.

foto x paris