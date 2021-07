L’ U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato:

#Calciomercato 📑

Doppia operazione in uscita con l'Alessandria Calcio: Alessandro #Russo ceduto in prestito, cessione a titolo definitivo per Aristidi #Kolaj

Il comunicato ufficiale è online su https://t.co/kFYX3wzgFR#ForzaSasol

— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 15, 2021