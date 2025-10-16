Ufficiale: Kluivert esonerato dall’Indonesia

16/10/2025 | 11:34:03

Patrick Kluivert si separa dall’Indonesia. Le parti hanno ufficialmente concordato di interrompere anticipatamente la collaborazione di comune accordo. La decisione è arrivata dopo la mancata qualificazione dell’Indonesia ai Mondiali dopo aver subito due sconfitte contro Arabia Saudita (3-1) e Iraq (1-0) nel quarto turno delle qualificazioni asiatiche. L’ex Milan era arrivato sulla panchina dell’Indonesia lo scorso gennaio, firmando un biennale.

Foto: Instagram Kluivert