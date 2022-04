Jurgen Klopp ha rinnovato il suo contratto con il Liverpool.

Il club inglese ha annunciato il prolungamento di contratto del tecnico tedesco, che ha firmato un accordo oltre il 2024, sua precedente data di scadenza.

Questo il tweet dei Reds:

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴

— Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022