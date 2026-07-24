Ufficiale: Klopp è il nuovo CT della Germania

24/07/2026 | 11:44:52

La notizia era nell’aria da giorni e adesso è anche ufficiale: Jurgen Klopp è il nuovo commissario tecnico della Nazionale tedesca. L’ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund, diventato volto globale di Red Bull, prende il posto di Nagelsmann, esonerato dopo l’eliminazione cocente ai sedicesimi del Mondiale contro il Paraguay.

Le primissime parole di Klopp: “”La nazionale è in grado di unire noi tedeschi come quasi nessun’altra cosa. È proprio questo che rende questo incarico così speciale per me. Sono grato per tutto ciò che ho vissuto e imparato alla Red Bull nell’ultimo anno e mezzo e per l’apertura che ha reso possibile questo accordo. Ora non vedo l’ora di affrontare questo compito speciale nel calcio tedesco con umiltà e pazienza, costruendo una squadra che lotti l’una per l’altra, che si diverta a giocare a calcio e che possa essere sostenuta con convinzione da tutto il Paese”.

Il nuovo corso tedesco targato Klopp inizierà il 24 settembre, giorno della partita contro l’Olanda nella prima giornata di Nations League.

Foto: Sito Germania