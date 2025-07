Ufficiale: Kjerrumgaard è un nuovo calciatore dell’Udinese. Andrà in prestito al Watford

16/07/2025 | 16:51:13

Kjerrumgaard è un nuovo calciatore dell’Udinese. Ecco il comunicato: Udinese Calcio è lieta di confermare l’acquisto di Luca Kjerrumgaard dall’Odense. L’attaccante danese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 e, contestualmente, si trasferisce in prestito per la stagione 25/26 al Watford FC.

A Luca l’in bocca al lupo per la stagione in Inghilterra.

Foto: sito Udinese